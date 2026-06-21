Kakav dan za Čehinje: Dve titule u dve države!

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Nikola Janković
Kakav dan za Čehinje: Dve titule u dve države!

Istog dana u gradovima udaljenim 980 kilometara vazdušnom linijom, titule na travi osvojile su devojke iz Češke.

Prvo Marija Buzkova u Notingemu, pa Linda Noskova u Berlinu. Četvrta nositeljka turnira u Engleskoj osvojila je drugu WTA titulu ove godine, a prvu na travi u karijeri, pošto je u finalu pobedila treću nositeljku Emu Navaro rezultatom 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. Borba za titulu na turniru Serije 250 trajala je dva sata i 57 minuta igre. Pre Notingema, 27-godišnjakinja iz Praga slavila je u Bogoti. U slučaju Noskove, ona je na poraz u prvoj rundi Rolan Garosa, odgovorila
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