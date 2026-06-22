RHMZ najavljuje nestabilno vreme

Danas pre 3 sata  |  D. D.
RHMZ najavljuje nestabilno vreme

U toku noći u Srbiji će biti pretežno vedro, mestimično uz umerenu oblačnost i uglavnom suvo.

U Banatu i na istoku u prvom delu noći lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Prema najavama meteorologa, u ponedeljak će biti promenljivo oblačno i toplo vreme, ali nestabilno. “Pre podne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Srbiji danas toplo i nestabilno, kiša i grmljavina na više mesta

U Srbiji danas toplo i nestabilno, kiša i grmljavina na više mesta

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Vučić sa vodećim kineskim stručnjakom za AI Kaj-Fu Lijem

Vučić sa vodećim kineskim stručnjakom za AI Kaj-Fu Lijem

RTV pre 10 minuta
Vremeplov: Nemačka napala Sovjetski Savez

Vremeplov: Nemačka napala Sovjetski Savez

RTV pre 2 sata
Džeparac po volji vlasti

Džeparac po volji vlasti

Radar pre 2 sata
Prljavi policajci u belim rukavicama

Prljavi policajci u belim rukavicama

Radar pre 2 sata
Veran Matić: Hitno obezbediti zaštitu za porodicu Gruhonjić

Veran Matić: Hitno obezbediti zaštitu za porodicu Gruhonjić

Danas pre 2 sata