RHMZ najavljuje nestabilno vreme

U toku noći u Srbiji će biti pretežno vedro, mestimično uz umerenu oblačnost i uglavnom suvo.

U Banatu i na istoku u prvom delu noći lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Prema najavama meteorologa, u ponedeljak će biti promenljivo oblačno i toplo vreme, ali nestabilno. “Pre podne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno