Džanan Musa neće igrati protiv Srbije u Beogradu

RTS pre 46 minuta
Džanan Musa neće igrati protiv Srbije u Beogradu

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je da Džanan Musa zbog povrede neće igrati u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. protiv Srbije i Turske.

Povreda je utvrđena nakon današnje magnentne rezonance i ostalih pretraga. "Reč je zaista o ozbiljnoj povredi, hrskavica desnog kolena zahteva oporavak od mesec dana. Čak smo ovde, u razgovoru s medicinskim timom, konstatovali da je velika sreća što Džanan neće morati na operaciju. Doktori su savetovali mirovanje do 21. jula. Svako narušavanje procesa lečenja može ugroziti Džananovu karijeru. On je imao veliku želju da bude sa ekipom, čak će doći da nas poseti i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Srbija trlja ruke zbog loših vesti o Džananu Musi

Srbija trlja ruke zbog loših vesti o Džananu Musi

Večernje novosti pre 11 minuta
BiH silno oslabljena protiv Srbije! Sada je i definitivno

BiH silno oslabljena protiv Srbije! Sada je i definitivno

Sport klub pre 51 minuta
Džanan Musa neće igrati protiv Srbije i Turske zbog povrede

Džanan Musa neće igrati protiv Srbije i Turske zbog povrede

Politika pre 41 minuta
Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu

Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu

Serbian News Media pre 2 sata
Šok u Bosni: Jedan od najboljih igrača neće nastupiti protiv Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Šok u Bosni: Jedan od najboljih igrača neće nastupiti protiv Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Telegraf pre 2 sata
Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu

Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu

Nedeljnik pre 3 sata
Košarkaši Srbije započeli pripreme za utakmice protiv Švajcarske i BiH

Košarkaši Srbije započeli pripreme za utakmice protiv Švajcarske i BiH

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaTurska

Sport, najnovije vesti »

Kilijan Mbape: Neću igrati do 40. godine kao Mesi i Ronaldo

Kilijan Mbape: Neću igrati do 40. godine kao Mesi i Ronaldo

Danas pre 7 minuta
Sigurna pobeda Argentine, Mesi ušao u istoriju Svetskih prvenstva

Sigurna pobeda Argentine, Mesi ušao u istoriju Svetskih prvenstva

Danas pre 1 sat
Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava

Lionel Mesi postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava

Danas pre 2 sata
Slučaj ‘zvučni top’: Da li jedan dokument menja tok istrage o prekidu tišine na protestu

Slučaj ‘zvučni top’: Da li jedan dokument menja tok istrage o prekidu tišine na protestu

Danas pre 2 sata
Suspendovana Marketa Vondrušova zbog odbijanja doping kontrole

Suspendovana Marketa Vondrušova zbog odbijanja doping kontrole

Danas pre 2 sata