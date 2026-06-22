Džanan Musa neće igrati protiv Srbije u Beogradu

Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je da Džanan Musa zbog povrede neće igrati u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. protiv Srbije i Turske.

Povreda je utvrđena nakon današnje magnentne rezonance i ostalih pretraga. "Reč je zaista o ozbiljnoj povredi, hrskavica desnog kolena zahteva oporavak od mesec dana. Čak smo ovde, u razgovoru s medicinskim timom, konstatovali da je velika sreća što Džanan neće morati na operaciju. Doktori su savetovali mirovanje do 21. jula. Svako narušavanje procesa lečenja može ugroziti Džananovu karijeru. On je imao veliku želju da bude sa ekipom, čak će doći da nas poseti i