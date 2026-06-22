BiH silno oslabljena protiv Srbije! Sada je i definitivno

Bosna i Hercegovina je započela pripreme za predstojeće kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo, ali je već prvog dana postalo jasno da selektor Josip Đerđa na raspolaganju neće imati najboljeg igrača Dđanana Musu.

Učešće igrača šampiona ABA lige Dubaija u mečevima protiv Turske i Srbije bilo je pod znakom pitanja, a u večernjim časovima stigla je potvrda da Musa zbog povrede kolena neće biti u stanju da pomogne državnom timu. Đerđa je naglasio da se radi o ozbiljnoj povredi hrskavice desnog koljena, zbog koje Musu očekuje period oporavka. „Reč je zaista o ozbiljnoj povredi. Hrskavica desnog kolena zahteva oporavak od mesec dana. Čak smo ovde, u razgovoru sa medicinskim