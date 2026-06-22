BiH žestoko oslabljena za meč sa Srbijom

Džanan Musa, reprezentativac Bosne i Hercegovine, neće igrati protiv Srbije u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo zbog povrede.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine žestoko će biti oslabljena protiv Srbije šestog jula u Beogradu, kao i četiri dana ranije protiv Turske. Kako je saopštio Košarkaški savez BiH, povreda Džanana Muse je utvrđena nakon magnentne rezonance i ostalih pretraga. „Reč je zaista o ozbiljnoj povredi, hrskavica desnog kolena zahteva oporavak od mjesec dana. Čak smo ovde, u razgovoru s medicinskim timom, konstatovali da je velika sreća što Džanan neće morati na operaciju.