Vremeplov: Nemačka napala Sovjetski Savez

NOVI SAD - Na današnji dan1941. godine Nemačka je u Drugom svetskom ratu, duž cele granične linije između Baltičkog i Crnog mora, sa više od 150 divizija napala Sovjetski Savez. Planom nacističkog vođe Adolfa Hitlera nazvanim "Barbarosa" bilo je predviđeno uništenje sovjetskih armija u graničnim oblastima i brzo zauzimanje evropskog dela Sovjetskog Saveza. Nemačka armija sa četiri miliona vojnika, 3.300 tenkova i 2.000 aviona, u početku je veoma brzo napredovala, ali je već na samom kraju 1941. bilo jasno

Danas je ponedeljak, 22. jun, 173. dan 2026. Do kraja godine ima 192 dana. 1533 - Posle neuspele opsade Beča 1529. i bezuspešnog pohoda na prestonicu Habzburga 1532. turski sultan Sulejman II morao je da pristane na ugovor o miru. 1535 - Mesec dana nakon što ga je papa proizveo u kardinala, u Londonu je pogubljen Džon Fišer, pošto je odbio da kralja Henrija VIII prizna za poglavara novoformirane Anglikanske crkve. 1805 - Rođen je italijanski revolucionar Đuzepe