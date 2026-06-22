Na današnji dan, 22. jun

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 22. jun

Danas je ponedeljak, 22. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1533 - Posle neuspele opsade Beča 1529. i bezuspešnog pohoda na prestonicu Habzburga 1532. turski sultan Sulejman II morao je da pristane na ugovor o miru. 1535 - Mesec dana nakon što ga je papa proizveo u kardinala, u Londonu je pogubljen Džon Fišer, pošto je odbio da kralja Henrija VIII prizna za poglavara novoformirane Anglikanske crkve. 1805 - Rođen je italijanski revolucionar Đuzepe Macini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. veku i jedan od
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