BiH saznala ko je čeka, ako prođe

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi već u narednoj fazi Svetskog prvenstva da se suoči sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko izbori plasman u nokaut fazu takmičenja.

Rasplet u Grupi D dodatno je približio ovaj scenario, pošto su Francuska i Norveška ostvarile pobede protiv Iraka i Senegala, pa nakon dva kola imaju po šest bodova. Senegal i Irak ostali su bez bodova, čime su njihove šanse za prolaz dalje svedene na minimum. "Zmajevi" će gotovo sigurno pobedom protiv Katara obezbediti mesto u šesnaestini finala, gde bi trebalo da igraju protiv pobednika Grupe D ili Grupe E. Ipak, kombinacija po kojoj bi BiH igrala protiv