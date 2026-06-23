BiH saznala ko je čeka, ako prođe

B92 pre 4 sati
BiH saznala ko je čeka, ako prođe

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi već u narednoj fazi Svetskog prvenstva da se suoči sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko izbori plasman u nokaut fazu takmičenja.

Rasplet u Grupi D dodatno je približio ovaj scenario, pošto su Francuska i Norveška ostvarile pobede protiv Iraka i Senegala, pa nakon dva kola imaju po šest bodova. Senegal i Irak ostali su bez bodova, čime su njihove šanse za prolaz dalje svedene na minimum. "Zmajevi" će gotovo sigurno pobedom protiv Katara obezbediti mesto u šesnaestini finala, gde bi trebalo da igraju protiv pobednika Grupe D ili Grupe E. Ipak, kombinacija po kojoj bi BiH igrala protiv
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Erling Haland prognozirao osvajača Mundijala

Erling Haland prognozirao osvajača Mundijala

Danas pre 8 minuta
Trinaesti dan Mundijala - da li i baksuzan Hrvatskoj, Engleskoj i Portugaliji?

Trinaesti dan Mundijala - da li i baksuzan Hrvatskoj, Engleskoj i Portugaliji?

RTS pre 3 sata
Šokantne reči Erlinga Halanda! Norvežanin iznenadio planetu nakon dva gola: Nije me briga, pobediće nas...

Šokantne reči Erlinga Halanda! Norvežanin iznenadio planetu nakon dva gola: Nije me briga, pobediće nas...

Kurir pre 3 sata
Haland gura Norvešku na SP, ali ističe: Francuska će nas pobediti i osvojiti Mundijal

Haland gura Norvešku na SP, ali ističe: Francuska će nas pobediti i osvojiti Mundijal

Dnevnik pre 3 sata
Nije samo utakmica Francuske prekinuta! Fudbalere oterali sa terena, a samo što su izašli na trening!

Nije samo utakmica Francuske prekinuta! Fudbalere oterali sa terena, a samo što su izašli na trening!

Kurir pre 3 sata
Uskraćeni smo za još jedan istorijski trenutak na mundijalu! Pogledajte kako je debitant ostao bez velikog uspeha

Uskraćeni smo za još jedan istorijski trenutak na mundijalu! Pogledajte kako je debitant ostao bez velikog uspeha

Kurir pre 4 sati
Petković: "Zaslužili smo pobedu na Mundijalu"

Petković: "Zaslužili smo pobedu na Mundijalu"

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaIrakSenegalKatarNorveškaIzboriFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Erling Haland prognozirao osvajača Mundijala

Erling Haland prognozirao osvajača Mundijala

Danas pre 8 minuta
Portugal traži prvu pobedu - Može li Ronaldo da odgovori na kritike?

Portugal traži prvu pobedu - Može li Ronaldo da odgovori na kritike?

Sportske.net pre 8 minuta
Urednik Bete: Poziv u UKP predstavlja vid zastrašivanja medija i pokrivanje slučajeva poput „Senjaka“

Urednik Bete: Poziv u UKP predstavlja vid zastrašivanja medija i pokrivanje slučajeva poput „Senjaka“

Danas pre 3 minuta
SP UŽIVO: Hrvati imaju svoju kuću, dama od 100 godina uz Mesija

SP UŽIVO: Hrvati imaju svoju kuću, dama od 100 godina uz Mesija

Sport klub pre 13 minuta
Košarkaška reprezentacija Srbije sa novim kapitenom: Jokiću traka od Alimpijevića

Košarkaška reprezentacija Srbije sa novim kapitenom: Jokiću traka od Alimpijevića

Dnevnik pre 13 minuta