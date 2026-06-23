Promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom, temperatura do 32 stepena

RTS pre 11 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom, temperatura do 32 stepena

U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar.Najniža temperatura biće od 16 do 21 stepen, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu da budu i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 19 do 21 stepeni, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Prognoza za naredne dane
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