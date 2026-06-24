Ančeloti otkrio dobre vesti - Nejmar konačno spreman

Selektor Brazila Karlo Ančeloti je potvrdio da je Nejmar spreman za duel sa Škotskom u trećem klu Grupe C na Mundijalu.

Posle remija sa Marokom i pobede nad Haitijem, sledi duel sa Škotskom, kao i povratak Nejmara. Ančeloti je najavio da može da računa na iskusno fudbalera u nastavku takmičenja. "Spreman je. Trenirao je veoma dobro. Ove nedelje je potpuno spreman za igru i veoma smo srećni što se vratio. Reč je o igraču vrhunskog kvaliteta. Može da odigra poluvreme ili svih 90 minuta. Radio je veoma naporno i spreman je. Njegov stav je odličan, dobro je raspoložen i veoma ozbiljan.