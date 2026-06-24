Sutra bez struje 20 ulica u Leskovcu

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu.

Zbog toga će u četvrtak 25. juna od 9 do 15 sati bez struje biti stanovnici u sledećim ulicama u Leskovcu: Bulevar Oslobođenja od broja 1 do broja 103, 11. Oktobar, Moše Pijade, 7. Juli, Masarikov trg, deo Bunatovačke, Goce Delčeva, Učitelj Josifa, deo Partizanske, Koste Stamenkovića, Trg revolucije, deo Mlinske, deo Pana Đukića, Radanskoj, Rade Svilara, deo Stojana Ljubića, Svetozara Markovića, Đorđa Lešnjaka, Južnomoravskih brigada i Trg JNA. „Tokom trajanja