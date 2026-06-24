Više ulica bez struje u četvrtak
Jug press pre 30 minuta
LESKOVAC Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu.
Zbog toga će u četvrtak 25.06.2026. u periodu od 09:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u sledećim ulicama u Leskovcu: Bulevar Oslobođenja od broja 1 do broja 103, 11. Oktobar, Moše Pijade, 7. Juli, Masarikov trg, deo Bunatovačke, Goce Delčeva, Učitelj Josifa, deo Partizanske, Koste Stamenkovića, Trg revolucije, deo Mlinske, deo Pana Đukića, Radanskoj, Rade Svilara, deo Stojana Ljubića, Svetozara Markovića, Đorđa Lešnjaka, Južnomoravskih