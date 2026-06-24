Engleska i Gana odigrale nerešeno na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Engleske i Gane odigrali su u Bostonu nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe L Svetskog prvenstva. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prvu ozbiljniju priliku na meču imala je Engleska u 14. minutu, kada je nakon kratkog dodavanja iz slobodnog udarca iz daljine pokušao Deklan Rajs, ali je lopta otišla preko gola. U 37. minutu Rajs je pokušao glavom, nakon što je centaršut u kazneni prostor poslao Noni Madueke, a lopta je još jednom završila preko gola. U četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena u kaznenom prostoru udarac je uputio Hari Kejn, ali ga je odbrana Gane izblokirala i loptu poslala u