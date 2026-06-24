Engleska i Gana odigrale nerešeno na Svetskom prvenstvu

Radio 021 pre 22 minuta  |  Beta
Engleska i Gana odigrale nerešeno na Svetskom prvenstvu

Fudbaleri Engleske i Gane odigrali su u Bostonu nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe L Svetskog prvenstva. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prvu ozbiljniju priliku na meču imala je Engleska u 14. minutu, kada je nakon kratkog dodavanja iz slobodnog udarca iz daljine pokušao Deklan Rajs, ali je lopta otišla preko gola. U 37. minutu Rajs je pokušao glavom, nakon što je centaršut u kazneni prostor poslao Noni Madueke, a lopta je još jednom završila preko gola. U četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena u kaznenom prostoru udarac je uputio Hari Kejn, ali ga je odbrana Gane izblokirala i loptu poslala u
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dalić svestan da se Hrvatska izvukla: Tri boda da vratimo veru u ono što radimo

Dalić svestan da se Hrvatska izvukla: Tri boda da vratimo veru u ono što radimo

Kurir pre 42 minuta
Hrvatska će slaviti Livakovića i pauzu za vodu - Dalićevom "džokeru" dovoljan jedan kontakt da spreči debakl "vatrenih" VIDEO…

Hrvatska će slaviti Livakovića i pauzu za vodu - Dalićevom "džokeru" dovoljan jedan kontakt da spreči debakl "vatrenih" VIDEO

Nova pre 27 minuta
Hrvatska pobedom eliminisala Panamu sa Svetskog prvenstva

Hrvatska pobedom eliminisala Panamu sa Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 22 minuta
Veliki jubiler luke modrića: Doći do 200 utakmica za Hrvatsku je nešto neverovatno

Veliki jubiler luke modrića: Doći do 200 utakmica za Hrvatsku je nešto neverovatno

Kurir pre 7 minuta
Ovo su prve reakcije Dalića i Modrića posle tesne pobede nad Panamom: zahvaljuju Bogu, kažu da je bilo teško

Ovo su prve reakcije Dalića i Modrića posle tesne pobede nad Panamom: zahvaljuju Bogu, kažu da je bilo teško

Telegraf pre 57 minuta
Imamo još jednu selekciju koja je eliminisana: Hrvati uz mnogo muka stigli do pobede na Mundijalu

Imamo još jednu selekciju koja je eliminisana: Hrvati uz mnogo muka stigli do pobede na Mundijalu

Danas pre 1 sat
Hrvatska pobedila Panamu i ostala u igri, Gana otkinula bod Engleskoj

Hrvatska pobedila Panamu i ostala u igri, Gana otkinula bod Engleskoj

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoGoogleGuglGanaEngleskaBoston

Sport, najnovije vesti »

Kolumbija - DR Kongo: Golman "Leoparda" odbranio 6 šuteva, miruju mreže u Meksiku na poluvremenu

Kolumbija - DR Kongo: Golman "Leoparda" odbranio 6 šuteva, miruju mreže u Meksiku na poluvremenu

Kurir pre 2 minuta
Prenos, Kolumbija - DR Kongo: Golman afričke selekcije čini čuda

Prenos, Kolumbija - DR Kongo: Golman afričke selekcije čini čuda

Večernje novosti pre 2 minuta
Dalić svestan da se Hrvatska izvukla: Tri boda da vratimo veru u ono što radimo

Dalić svestan da se Hrvatska izvukla: Tri boda da vratimo veru u ono što radimo

Kurir pre 42 minuta
Engleska i Gana odigrale nerešeno na Svetskom prvenstvu

Engleska i Gana odigrale nerešeno na Svetskom prvenstvu

Radio 021 pre 22 minuta
Hrvatska pobedom eliminisala Panamu sa Svetskog prvenstva

Hrvatska pobedom eliminisala Panamu sa Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 22 minuta