Vučić razgovarao sa radnicima GSP-a koji su protestovali ispred Predsedništva

RTS pre 9 sati
Vučić razgovarao sa radnicima GSP-a koji su protestovali ispred Predsedništva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) "Beograd", preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, o zahtevima koje su mu uputili.

Aleksandar Vučić je od predstavnika GSP-a Ivana Bankovića preuzeo spisak potpisa i zahteve radnika javnog preduzeća, a potom poručio da će odgovori na njihove zahteve biti spremni do srede ili najkasnije do četvrtka ujutro. "Ja sam izašao ovde da prihvatim vaše zahteve i hvala vam što ste, bez obzira na političko uverenje i nezadovoljstvo, izašli u miran protest", rekao je Vučić. On je naveo da se moraju ravnopravno tretirati privatna i državna svojina, ali da kao
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