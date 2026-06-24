Vremeplov: Napoleon počeo invaziju Rusije

BEOGRAD - Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon I je na čelu vojske od oko 600.000 vojnika, sastavljene od skoro svih evropskih nacija, prešao reku Njemen i počeo invaziju Rusije. Njegova vojska je narednih meseci pretrpela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak ušla u Moskvu koju su Rusi napustili. Dalja ratna taktika Rusa gotovo sasvim je uništila Francuze, kojih je do decembra 1812, kad su poraženi napuštali Rusiju, preživeo neznatan broj, a ruski vojskovođa feldmaršal Mihail

Danas je sreda, 24. jun, 175. dan 2026. Do kraja godine ima 190 dana. 79 - Umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavijevaca. Tokom vladavine od 69. potukao je jevrejske ustanike u Palestini, a gušenje te bune se ispostavilo kao početak masovne jevrejske dijaspore. U Rimu je podigao niz veličanstvenih građevina poput Koloseuma, Kapitola i Amfiteatra. 1497 - Engleski moreplovac italijanskog porekla Džon Kabot dospeo je do obala današnje Kanade