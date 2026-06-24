Na današnji dan, 24. jun

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 24. jun

Danas je sreda, 24. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

79 - Umro je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavijevaca. Tokom vladavine od 69. potukao je jevrejske ustanike u Palestini, a gušenje te bune se ispostavilo kao početak masovne jevrejske dijaspore. U Rimu je podigao niz veličanstvenih građevina poput Koloseuma, Kapitola i Amfiteatra. 1497 - Engleski moreplovac italijanskog porekla Džon Kabot dospeo je do obala današnje Kanade i proglasio je taj deo Amerike posedom engleske krune. 1509 - Henri
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