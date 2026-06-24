Ančeloti: Nejmar je spreman

Kiks sa Marokom, podizanje morala pobedom nad Haitijem, a pred duel sa Škotskom – povratak Nejmara.

Selektor Brazila Karlo Ančeloti potvrdio je da je Nejmar (34) spreman za duel sa Škotskom u trećem kolu Grupe C Svetskog prvenstva. „Spreman je. Trenirrao je veoma dobro. Ove nedelje je potpuno spreman za igru i veoma smo srećni što se vratio. Reč je o igraču vrhunskog kvaliteta. Može da odigra poluvreme ili svih 90 minuta. Radio je veoma naporno i spreman je. Njegov stav je odličan, dobro je raspoložen i veoma ozbiljan. Želimo da ga vratimo na teren što je pre