Ančeloti: Nejmar je spreman

Sputnik pre 1 sat
Ančeloti: Nejmar je spreman

Kiks sa Marokom, podizanje morala pobedom nad Haitijem, a pred duel sa Škotskom – povratak Nejmara.

Selektor Brazila Karlo Ančeloti potvrdio je da je Nejmar (34) spreman za duel sa Škotskom u trećem kolu Grupe C Svetskog prvenstva. „Spreman je. Trenirrao je veoma dobro. Ove nedelje je potpuno spreman za igru i veoma smo srećni što se vratio. Reč je o igraču vrhunskog kvaliteta. Može da odigra poluvreme ili svih 90 minuta. Radio je veoma naporno i spreman je. Njegov stav je odličan, dobro je raspoložen i veoma ozbiljan. Želimo da ga vratimo na teren što je pre
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