Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta

RTS pre 7 sati
Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta

Skupština Grada Beograda usvojila je novi budžet grada za ovu godinu u iznosu od 202 milijarde i 155 miliona dinara. Za rebalans je glasalo 59 odbornika, a nije bilo uzdržanih niti glasova protiv. Odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju.

Prema novom budžetu, fiskalni deficit je devet milijardi i 717 milion dinara, a izdaci za otplatu glavnice pet milijardi i 375 miliona dinara, što je zbirno nešto više od 15 milijardi dinara, a sredstva su obezbeđena od zaduživanja – i to, kako se navodi, 5,7 milijardi i iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 9,3 milijardi dinara. Prethodno, odbornici Skupštine Grada Beograda počeli su, posle pauze, objedinjenu raspravu o svim tačkama
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Rebalans budžeta Beograda u senci Bajdine šume: Kad se građani ušunjaju u Skupštinu (VIDEO)

Rebalans budžeta Beograda u senci Bajdine šume: Kad se građani ušunjaju u Skupštinu (VIDEO)

Insajder pre 3 sata
Još jedna šuma nestaje u Beogradu: Odbornici glasali za gradnju novih kvadrata - na klizištu

Još jedna šuma nestaje u Beogradu: Odbornici glasali za gradnju novih kvadrata - na klizištu

N1 Info pre 4 sati
Mirković: Odbornici opozicije pokušali da spreče donošenje odluka u interesu Beograđana

Mirković: Odbornici opozicije pokušali da spreče donošenje odluka u interesu Beograđana

Euronews pre 6 sati
Izglasani rebalans beogradskog budžeta i kontroverzni plan za područje šume Bajdina

Izglasani rebalans beogradskog budžeta i kontroverzni plan za područje šume Bajdina

Vreme pre 7 sati
Odbornici Beograda usvojili rebalans budžeta i planove regulacije

Odbornici Beograda usvojili rebalans budžeta i planove regulacije

Biznis.rs pre 7 sati
Skupština Grada Beograda usvojila više planova detaljne regulacije

Skupština Grada Beograda usvojila više planova detaljne regulacije

Euronews pre 7 sati
Odbornici Beograda usvojili rebalans budžeta i planove regulacije, među kojima i za šumu Bajdin

Odbornici Beograda usvojili rebalans budžeta i planove regulacije, među kojima i za šumu Bajdin

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rebalans budžetaBudžetDeficitNikola Nikodijević

Politika, najnovije vesti »

Zašto su SAD produžile važenje vanredne situacije za Srbiju: Tramp ima rezervisanu predstavu o Vučiću i za sada je neće menjati…

Zašto su SAD produžile važenje vanredne situacije za Srbiju: Tramp ima rezervisanu predstavu o Vučiću i za sada je neće menjati

Danas pre 2 sata
Ponoš: Vlast pokušava da progura pravne i političke podvale u vezi sa REM

Ponoš: Vlast pokušava da progura pravne i političke podvale u vezi sa REM

Danas pre 2 sata
Parandilović: Iseljenje studenata zbog volontera Ekspa još jedan pokušaj ponižavanja mladih

Parandilović: Iseljenje studenata zbog volontera Ekspa još jedan pokušaj ponižavanja mladih

Danas pre 4 sati
Samo majstor trenutka

Samo majstor trenutka

Danas pre 5 sati
Vučić u Inđiji sa građanima koji pešače na skup koji će biti održan 27. juna u Beogradu: Izbori će uskoro, biće mnogo teški...…

Vučić u Inđiji sa građanima koji pešače na skup koji će biti održan 27. juna u Beogradu: Izbori će uskoro, biće mnogo teški...

RTV pre 2 minuta