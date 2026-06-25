Skupština Beograda usvojila rebalans budžeta

Skupština Grada Beograda usvojila je novi budžet grada za ovu godinu u iznosu od 202 milijarde i 155 miliona dinara. Za rebalans je glasalo 59 odbornika, a nije bilo uzdržanih niti glasova protiv. Odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju.

Prema novom budžetu, fiskalni deficit je devet milijardi i 717 milion dinara, a izdaci za otplatu glavnice pet milijardi i 375 miliona dinara, što je zbirno nešto više od 15 milijardi dinara, a sredstva su obezbeđena od zaduživanja – i to, kako se navodi, 5,7 milijardi i iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 9,3 milijardi dinara. Prethodno, odbornici Skupštine Grada Beograda počeli su, posle pauze, objedinjenu raspravu o svim tačkama