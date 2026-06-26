BBC News pre 35 minuta | Danijela Relf - BBC,

Getty Images Kralj Čarls je prvi britanski monarh koji je otkrio koliki porez plaća

Kralj Čarls je otkrio da je platio 12,9 miliona funti (14,9 miliona evra) poreza za period 2024-2025, postajući tako prvi britanski monarh koji je predočio javnosti takve troškove.

Visina poreza koju je platio stavlja kralja među 100 najvećih poreskih obveznika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Njegov sin Vilijam, princ od Velsa, platio je 7,76 miliona funti (devet miliona evra) u istom periodu, pokazuju podaci iz kraljevskih izveštaja.

Kralj i kraljica Kamila nastaviće da žive u Klarens kući i neće se preseliti u u Bakingemsku palatu kada bude završena njena obnova, procenjena na 369 miliona funti (oko 430 miliona evra), otkrili su najnoviji kraljevski izveštaji.

Palata, koja je od 1837č godine služila kao zvanična londonska rezidencija britanskog suverena, i dalje će biti administrativno sedište monarhije, ali je kralj odlučio da obližnja Klarens kuća ostane njegov zvanični dom.

Obnova Bakingemske palate trebalo bi da bude završena u martu.

Izveštaji pokazuju da je glavni izvor javnog finansiranja službenih dužnosti kraljevske porodice - Grant suverena ( Sovereign Grant ) - porastao za malo manje od 100 miliona funti (116 miliona evra) za period 2027-2028.

Getty Images Princ Vilijam je objavio da je platio devet miliona evra poreza za 2024-2025.

Godinu dana ranije, kralj je platio 11,7 miliona funti poreza (13,5 miliona evra), a princ Vilijam 8,34 miliona funti (9,6 miliona evra) poreza.

Izveštaj pokazuje koliko kralj i princ Vilijam dobrovoljno plaćaju po sopstvenoj odlici.

Cilj objavljivanja izveštaja je da se „podstakne šire razumevanje naše odgovornosti", objavila je Bakingemska palata.

Otkako je kralj Čarls postao monarh 2022. godine, a Vilijam princ od Velsa, ukupno su uplatili poreskoj upravi UK iznosi više od 50 miliona funti (58 miliona evra).

Novi podaci ne daju detaljan prikaz kako je porez obračunat.

Monarh je plaćao najvišu stopu poreza.

Kralj ima godišnji prihod od njegovog imanja Vojvodstva Lankastera, koje je napravljeno da bi monarhu obezbedilo nezavistan izvor novca za njegove zvanične i privatne troškove.

Sastoji se od zemlje, nekretnina i ulaganja.

Kralj je od njega imao godišnji prihod od 25,2 miliona funti (29 miliona evra) 2025-26.

Drugi izvori prihoda, koji se oporezuju, podrazumevaju kraljeve investicije, ušteđevini i prihod da njegovih privatnih imanja.

Princ Vilijam nije objavio njegov poreskih izveštaj kada je postao naslednik za tron, ali je potom sledio očeve poteze, pa je sada i on otkrio javnosti poreske podatke.

Njegov izvor prihoda je nasleđeno imanje Vojvodstvo Kornvol, koje se prostire na 52.000 hektara i uključuje i kriket stadion Oval u Londonu.

Iz tog izvora se finansiraju prinčeve službene dužnosti, kancelarija i privatni porodični život.

Porez koji treba da bude plaćen za period 2025-2026. još je u postupku revizije i biće objavljen naredne godine.

Prihodi, kao i detalji o privatnim investicijama kralja i princa Vilijama, nisu objavljeni.

Izveštaj je otkrio:

Najskuplja kraljevska poseta u inostranstvu bilo je trodnevno putovanje princa Vilijama u Saudijsku Arabiju u februaru ove godine, koje je koštalo nešto više od 130.000 funti (150.800 evra).

Sledi četvorodnevna poseta kralja i kraljice Italiji u aprilu 2025. - 126.946 funti (147.300 evra).

Putovanje kralja kraljevskim vozom u Lankaster u junu 2025. koštalo je 48.460 funti (56.200 evra). Predviđeno je da se voz povuče iz upotrebe do 2027. kako bi se uštedelo.

Tokom protekle godine kraljevska porodica obavila je ukupno 177 letova helikopterom, što je koštalo 733.063 funti (850.700 evra).

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Po novom obračunu Granta suverena, kraljevsko domaćinstvo primaće 99,9 miliona funti od 2027-28.

Pre tri godine ovaj iznos je bio 51,8 miliona funti.

Grant obezbeđuje javno finansiranje tekućih troškova monarhije.

To podrazumeva osnovne troškove osoblja, operativne troškove službenog domaćinstva kralja, među kojima su i prijemi, održavanje palata u Engleskoj, kao i troškovi putovanja za obavljanje kraljevskih obaveza.

Viši iznos odredili su kraljevski poverenici, premijer Kir Starmer, ministarka finansija Rejčel Rivs i kraljev blagajnik Džejms Čalmers.

Dodatna sredstva biće upotrebljena za održavanje istorijskih zgrada, jačanje sajber bezbednosti u kraljevskim rezidencijama i podršku prelasku na zelenu energiju, pri čemu je 11 miliona funti (12,7 miliona evra) izdvojeno za zamenu kotlova u Vindsoru.

Ovo „nije blanko ček" i postoje stroge kontrole kako bi se osiguralo da se grant troši ekonomično, rekao je Čalmers.

„Važno je naglasiti da Grant suverena ne obezbeđuje lični prihod članovima kraljevske porodice.

„Finansira rad institucije, ne privatni život", naglasio je Čalmers.

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Istoričarka En Vajtlok rekla je za BBC da objavljivanje poreza stavlja kralja „u prvi plan kao veoma bogatog čovjeka“.

Ovo otkrivanje informacija direktan je odgovor na pozive za veću odgovornost i finansijsku transparentnost monarhije.

„Ovo je u velikoj pokazatelj vremena i pokušaj monarhije da zauzme proaktivan pristup, pre nego što bude primorana da pokaže da je spremna da odgovori, a ne samo da reaguje.“

Norman Baker, bivši ministar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i kritičar finansiranja monarhije, rekao je za BBC da bi prihod od prodaje ulaznica za Bakingemsku palatu trebalo da ide u državnu blagajnu, a ne kraljevskoj porodici.

Izveštaj pokazuje da su prihodi kralja i princa Vilijama „ogromni“ i da je potrebno objasniti zašto su „toliko visoki“, dodao je.

„Ako Čarls govori o smanjenju administracije monarhije, kao i Vilijam, želimo i da vidimo umanjenje troškova, a ne samo manji broj ljudi na balkonu Bakingemske palate.“

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(BBC News, 06.26.2026)