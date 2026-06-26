Gde baš na nju: Kostović protiv Sabalenke u prvom kolu Vimbldona

Srpska teniserka Teodora Kostović igraće u prvom kolu Vimbldona protiv prve igračice sveta, Beloruskinje Arine Sabalenke, odlučeno je danas žrebom.

Kostović, koja je trenutno 184. na WTA listi, ovo će biti prvi nastup u glavnom žrebu nekog grend slem turnira. Sedmostruka šampionka Vimbldona Amerikanka Serena Vilijams igraće protiv 20-godišnje Australijanke Maje Džoit u prvom kolu Vimbldona, što će biti njen prvi sing meč posle skoro četiri godine. Vilijams se nalazi u trećoj četvrtini žreba koju predvodi Poljakinja Iga Švjontek koja brani titulu na Vimbldonu. Švjontek će u prvom kolu igrati protiv Amerikanke