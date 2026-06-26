Gde baš na nju: Kostović protiv Sabalenke u prvom kolu Vimbldona

Kurir pre 4 minuta
Gde baš na nju: Kostović protiv Sabalenke u prvom kolu Vimbldona

Srpska teniserka Teodora Kostović igraće u prvom kolu Vimbldona protiv prve igračice sveta, Beloruskinje Arine Sabalenke, odlučeno je danas žrebom.

Kostović, koja je trenutno 184. na WTA listi, ovo će biti prvi nastup u glavnom žrebu nekog grend slem turnira. Sedmostruka šampionka Vimbldona Amerikanka Serena Vilijams igraće protiv 20-godišnje Australijanke Maje Džoit u prvom kolu Vimbldona, što će biti njen prvi sing meč posle skoro četiri godine. Vilijams se nalazi u trećoj četvrtini žreba koju predvodi Poljakinja Iga Švjontek koja brani titulu na Vimbldonu. Švjontek će u prvom kolu igrati protiv Amerikanke
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Vimbldon: Težak žreb za Đokovića – Kecmanovića čeka Siner, a Kostovićevu Sabalenka

Vimbldon: Težak žreb za Đokovića – Kecmanovića čeka Siner, a Kostovićevu Sabalenka

Sputnik pre 29 minuta
VIDEO "Teški pregovori" Novaka i Sabalenke, pale brutalne prozivke: "Želiš da mi kažeš da si star"

VIDEO "Teški pregovori" Novaka i Sabalenke, pale brutalne prozivke: "Želiš da mi kažeš da si star"

Nova pre 1 sat
"Nećeš dobiti tri od jednom" Novak Đoković i Arina Sabalenka razgovorom nasmejali planetu (video)

"Nećeš dobiti tri od jednom" Novak Đoković i Arina Sabalenka razgovorom nasmejali planetu (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Teški pregovori Đokovića i Sabalenke na Vimbldonu: “Nećeš dobiti tri odjednom”

Teški pregovori Đokovića i Sabalenke na Vimbldonu: “Nećeš dobiti tri odjednom”

Telegraf pre 1 sat
Đoković protiv Vua na startu Vimbldona, Kecmanović protiv Sinera

Đoković protiv Vua na startu Vimbldona, Kecmanović protiv Sinera

Nedeljnik pre 3 sata
Đoković saznao put do titule na Vimbldonu: Siner moguć već u polufinalu

Đoković saznao put do titule na Vimbldonu: Siner moguć već u polufinalu

Newsmax Balkans pre 3 sata
Težak žreb za Novaka Đokovića na Vimbldonu, Teodora Kostović ide na najbolju

Težak žreb za Novaka Đokovića na Vimbldonu, Teodora Kostović ide na najbolju

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŽrebVimbldonWTAWTA listaGrend slemSerena VilijamsArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac jer je od stranih državljana krao novac predstavljajući se kao policajac

Uhapšen muškarac jer je od stranih državljana krao novac predstavljajući se kao policajac

N1 Info pre 9 minuta
MUP podnosi krivičnu prijavu protiv Novosađanina kod kog je pronašla drogu i oružje

MUP podnosi krivičnu prijavu protiv Novosađanina kod kog je pronašla drogu i oružje

RTV pre 24 minuta
Zvanično - Evroliga sa 20 timova, Bešiktaš novi rival Zvezde i Partizana

Zvanično - Evroliga sa 20 timova, Bešiktaš novi rival Zvezde i Partizana

RTS pre 14 minuta
Pariska policija zatražila otkazivanje atletskog mitinga Dijamantske lige: „Bezbednost sportista, trenera, volontera, navijača…

Pariska policija zatražila otkazivanje atletskog mitinga Dijamantske lige: „Bezbednost sportista, trenera, volontera, navijača i ostalih učesnika je prioritet“

Danas pre 9 minuta
Španija i Urugvaj u borbi za prvo mesto - Derbi koji odlučuje pobednika grupe

Španija i Urugvaj u borbi za prvo mesto - Derbi koji odlučuje pobednika grupe

Sportske.net pre 34 minuta