Francuska lako overila prvo mesto protiv Norveške

Fudbaleri Francuske deklasirali su Norvešku u Bostonu sa 4:1 u utakmici poslednjeg, trećeg kola u grupi I na Svetskom prvenstvu. Senegal je sa 5:0 savladao Irak i sada ima šanse da se kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa nađe u nokaut fazi.

Utakmica u Bostonu protekla je u znaku Usmana Dembelea koji je za pola sata kompletirao het-trik. Francuska je krenula ofanzivno od samog starta. Već u prvom minutu Mbape je pogodio prečku i nagovestio pritisak koji će tek uslediti. Ubrzo potom usledila je i realizacija – u 7. minutu Dembele je posle dobre akcije i asistencije Mbapea doveo Francusku u vođstvo. Trikolori su potom nastavili da dominiraju posedom i terenskom inicijativom, ne dozvoljavajući Norveškoj