Centar Beograda bez vode
Beta pre 1 sat
Zbog kvara na magistralnom cevovodu u Ulici kraljice Marije, ispred Mašinskog fakulteta, bez vode deo potrošača u opštinama Palilula, Stari grad i Savski venac.
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" je najavilo da će popravka trajati do 22:00 sata.
Građani koji su se javili agenciji Beta kažu da u centru nema vode, da ne rade toaleti u tržnim centrima, a bez vode su i kafei u Knez Mihailovoj.
Po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura u Beogradu je u podne bila 33 stepena i raste ka očekivanih 36 stepeni, a u centru je i toplije.
(Beta, 27.06.2026)