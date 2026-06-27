Centar Beograda bez vode

Beta pre 1 sat

Zbog kvara na magistralnom cevovodu u Ulici kraljice Marije, ispred Mašinskog fakulteta, bez vode deo potrošača u opštinama Palilula, Stari grad i Savski venac.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" je najavilo da će popravka trajati do 22:00 sata.

Građani koji su se javili agenciji Beta kažu da u centru nema vode, da ne rade toaleti u tržnim centrima, a bez vode su i kafei u Knez Mihailovoj.

Po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura u Beogradu je u podne bila 33 stepena i raste ka očekivanih 36 stepeni, a u centru je i toplije.

(Beta, 27.06.2026)