Kan: Suspendovan sam protivno proceduri

Kan je suspendovan sa dužnosti u junu zbog istrage o nedoličnom ponašanju

Britanski advokat Karim Kan izjavio je danas da je odluka o njegovoj suspenziji sa funkcije glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda prekršila sudske procedure, i da je bila neopravdana. „Nažalost, sudski biro je prekršio procedure, a ono što se dogodilo je zapanjujuće, neopravdano i nezakonito“, rekao je Kan za saudijsku televiziju Al Arabija, prenosi Rojters. On je ponovio komentare koje su ranije dali njegovi advokati, da je pregled sudija van ICC-a utvrdio