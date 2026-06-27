Kan: Suspendovan sam protivno proceduri

Politika pre 47 minuta
Kan: Suspendovan sam protivno proceduri

Kan je suspendovan sa dužnosti u junu zbog istrage o nedoličnom ponašanju

Britanski advokat Karim Kan izjavio je danas da je odluka o njegovoj suspenziji sa funkcije glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda prekršila sudske procedure, i da je bila neopravdana. „Nažalost, sudski biro je prekršio procedure, a ono što se dogodilo je zapanjujuće, neopravdano i nezakonito“, rekao je Kan za saudijsku televiziju Al Arabija, prenosi Rojters. On je ponovio komentare koje su ranije dali njegovi advokati, da je pregled sudija van ICC-a utvrdio
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