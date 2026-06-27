Na današnji dan, 27. jun

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan, 27. jun
1693. Džon Danton (John Dunton) objavio je u Londonu prvi ženski časopis, „Lejdis Merkuri“. 1743. U „ratu za austrijsko nasledje“ britanski kralj Džordž II (George) porazio je Francuze kod Detingena, kao poslednji vladar Velike Britanije koji je lično predvodio trupe u bici. 1801. Britanske i turske trupe porazile su Francuze i zauzele Kairo. 1838. Rodjen je indijski pisac Bankim Čandra Čaterdži (Chandra Chatterjee), prvi značajniji autor koji je pisao na
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Na današnji dan 27. jun

Na današnji dan 27. jun

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Na današnji dan, 27. jun: U Londonu objavljen prvi ženski časopis

Na današnji dan, 27. jun: U Londonu objavljen prvi ženski časopis

N1 Info pre 1 sat
Na današnji dan: Prvi ženski časopis, prva nuklearna elektrana, Tadić na čelu Srbije i zakon o samoupravljanju

Na današnji dan: Prvi ženski časopis, prva nuklearna elektrana, Tadić na čelu Srbije i zakon o samoupravljanju

Radio 021 pre 1 sat
Vremeplov: Počeo rat u Sloveniji

Vremeplov: Počeo rat u Sloveniji

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Na današnji dan, 27. jun

Na današnji dan, 27. jun

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