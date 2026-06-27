Na današnji dan, 27. jun

B92 pre 1 sat
Na današnji dan, 27. jun

Danas je subota, 27. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1550 - Rođen je francuski kralj Šarl IX, tokom čije su vladavine od 1560. do 1574. počeli verski ratovi rimokatolika i hugenota (francuski protestanti kalvinisti). Na nagovor majke Katarine de Mediči, koja je delovala u dogovoru s papom Grgurom XIII, odobrio je 1572. pokolj hugenota u Vartolomejskoj noći. 1743 - U ratu za austrijsko nasleđe, britanski kralj Džordž II porazio je Francuze kod Detingena, kao poslednji monarh Britanije koji je lično predvodio trupe u
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