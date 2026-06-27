Krv danas možete dati u ovoj beogradskoj opštini

Svi građani koji žele dobrovoljno da daju krv, danas će moći da posete ovu lokaciju, otvorenu za davaoce u saradnji sa lokalnim kulturnim centrima i javnim prostorima: Novi Beograd Shopping centar Ušće, autobus 10-14 č Ko sve može da bude dobrovoljni davalac krvi Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju,