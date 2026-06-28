Gledali smo pogrešan meč: Hrvati dobili "paklenog" rivala

B92 pre 5 minuta
Gledali smo pogrešan meč: Hrvati dobili "paklenog" rivala

Fudbaleri Kolumbije i Portugala odigrali su bez golova (0:0) u meču trećeg kola grupe K Svetskog prvenstva.

Kolumbija je od samog početka bila konkretniji rival. Džon Kordoba je prvo glavom šutirao tik preko prečke, a zatim je naterao Dioga Koštu na odličnu intervenciju iz teškog ugla. U nastavku akcije Džon Arijas je već savladao portugalskog golmana, ali je Ruben Neveš sjajno intervenisao i izbacio loptu sa gol-linije. Portugal je postepeno uspostavio ravnotežu, a prvu ozbiljniju priliku imao je Kristijano Ronaldo iz slobodnog udarca, koji je bez većih problema
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