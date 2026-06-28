Modrić rekorder Mundijala

B92 pre 9 minuta
Modrić rekorder Mundijala

Hrvatski fudbaler Luka Modrić zvanično je postao najstariji asistent na Mundijalima, od 1966. godine od kada se ta statistika prati.

Modrić je u 83. minutu, u pobedi nad Ganom (2:1), kojom su "vatreni" izborili plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, izveo korner posle kojeg je Nikola Vlašić glavom postigao gol za pobedu, a sa 40 godina postao je najstariji fudbaler u istoriji Svetskih prvenstava koji je zabeležio asistenciju. U samom finišu utakmice kapiten Hrvatske stigao je i da požrtvovanom reakcijom u svom kaznenom prostoru spreči izjednačenje Gane, čime je sačuvao drugo mesto svoje
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