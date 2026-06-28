SAD ponovo napale Iran! Akcija u toku!

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
SAD ponovo napale Iran! Akcija u toku!

U toku je novi talas napada snaga SAD na iranske mete u oblasti Ormuskog moreuza, objavio je novinar Axiosa Barak Ravid, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika.

Barak je naveo na platformi X da američka vojska sprovodi te napade kao odgovor na iranski napad jutros na komercijalni tanker. Prethodno je iranska državna televizija IRIB javila da su se večeras čule eksplozije u Siriku na jugu Irana, koji je bio meta američkog napada i u petak uveče. Ovo su prvi američki napadi na iranske ciljeve od potpisivanja memoranduma o razumevanju (MOU) prošle nedelje, kojim je proglašen kraj rata. Potpredsednik SAD Džej Di Vens, koji je
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