Ovog vikenda pogledajte

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Vrele gume pre 37 minuta
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Od porodičnog hibrida do automobilske legende, ne propustite novo izdanje Vrelih Guma! Ove nedelje vodimo vas od premijum porodičnog putovanja do sveta jedrenja i automobilskih ikona.

Vozimo Volkswagen Multivan 1.5 eHybrid 4Motion, upoznajemo moderni katamaran Excess 13, a analiziramo i šta se zaista krije iza ozbiljnih izazova kroz koje prolazi automobilski gigant BMW. Posetićemo i Lukoil–MINI okupljanje, gde su se na jednom mestu našli najzanimljiviji primerci kultnog britanskog automobila A za kraj vas očekuje prava poslastica za ljubitelje klasika, Oldsmobile Cutlass Supreme, automobil iz vremena kada su američki kruzeri vladali drumovima.
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