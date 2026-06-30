Senzacija na Vimbldonu! Anonimus "spustio slušalicu" Šeltonu!

B92 pre 58 minuta
Senzacija na Vimbldonu! Anonimus "spustio slušalicu" Šeltonu!

Finski teniser Oto Virtanen pobedio je Bena Šeltona u prvom kolu Vimbldona.

Posle ljute bitke od pet setova koja je trajala preko četiri sata, Oto Virtanen je rezultatom 3-2 pobedio Bena Šeltona! Velika senzacija na Vimbldonu! 144. igrač sveta i kvalifikant Oto Virtanen je sa 3-2 (6:4, 3:6, 6:7, 6:2, 7:6) pobedio Amerikanca 9. igrača planete. Virtanen je najavio da je moguće očekivati sve od njega i napravivši brejk u prvom setu uspeo da dobije taj deo meča rezultatom 6:4 bacivši Šeltona na konopce, žargonski rečeno. U drugom je Ben
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