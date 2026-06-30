Paragvaj izbacio Nemačku sa Svetskog prvenstva

Paragvaj se pokazao kao težak protivnik za nemačku reprezentaciju. Baš kao i 2018. i 2022. godine, put Nemačke na Svetskom prvenstvu završava se prerano i s velikim razočaranjem.

Samo nekoliko sekundi nakon početka utakmice postalo je jasno da meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Paragvaja neće biti lak zadatak za nemačku reprezentaciju: Paragvaj je odmah krenuo napred, izborio korner, a golman Manuel Nojer bio je primoran na očajničku odbranu već u drugom minutu. Nakon tog početnog poziva na buđenje, Nemačka je preuzela kontrolu nad posedom lopte, ali se mučila da stvori šanse protiv duboke paragvajske odbrane. Generalno,