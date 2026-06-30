Asfaltirana Ulica carice Milice

U Mesnoj zajednici Uglješnica ekipe Sektora niskogradnje JKP Šumadija izvele su završne radove na asfaltiranju Ulice carice Milice.

Radove je obišla v.d. načelnika Gradske uprave za komunalne poslove, Zorica Đorić i tom prilikom istakla da će ovo asfaltiranje znatno doprineti kvaltetu života stanovnika Carice Milice. Gradska uprava za komunalne poslove i ove godine je odvojila preko 200 miliona dinara za rehabilitaciju ulica na teritoriji Kragujevca. U Mesnoj zajednici Uglješnica ovo je treća ulica koju asfaltiramo u 2026. godini, kazala je Đorić. Prethodnih dana, kako navodi koordinator