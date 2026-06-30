Velika šansa za Maroko

Nova pre 8 minuta
Velika šansa za Maroko

Na stadionu "BBVA" u Montereju od 3.00 igraju selekcije Holandije i Maroka u meču šesnaestine finala Mundijala koji svi sa nestrpljenjme isčekuju.

Selekcija Holandije bila je prva u grupi F sa sedam bodova, dok je Maroko bio drugi u grupi C sa istim brojem bodova, ali i slabijom gol razlikom od Brazila. Meč koji su svi proglasili derbijem ove faze doneće i prvi par osmine finala jer će pobednik ovog duela ići na Kanadu koja je posle drame eliminisala Južnu Afriku. Jedini zvanični meč su ove dve selekcije odigrali na Mundijalu 1994. u SAD kada je Holandija slavila sa 2:1, a istim rezultatom je završen i
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