Đoković u osmini finala Vimbldona, izjednačio se sa Federerom

Novak Đoković izborio je plasman u osminu finala Vimbldona, pošto je danas posle četiri seta pobedio Francuza Artura Rinderkneša 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4) Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Đoković, osmi teniser sveta, pobedio je 28. igrača na ATP listi posle tri sata i 15 minuta. Ujedno, sa 105 pobeda izjednačio se sa Rodžerom Federerom na vrhu večne liste ovog grend slema. Đoković je u 11. gemu prvog seta napravio odlučujući brejk, a potom u narednom gemu sigurnim servisom iskoristio prvu set loptu. U trećem gemu drugog seta Đoković je oduzeo servis Francuzu, i brejk prednosti zadržao do kraja seta i stigao do dva seta prednosti. U trećem setu