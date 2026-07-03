Đoković u osmini finala Vimbldona, izjednačio se sa Federerom

Radio 021 pre 1 dan  |  021.rs
Đoković u osmini finala Vimbldona, izjednačio se sa Federerom

Novak Đoković izborio je plasman u osminu finala Vimbldona, pošto je danas posle četiri seta pobedio Francuza Artura Rinderkneša 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4) Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Đoković, osmi teniser sveta, pobedio je 28. igrača na ATP listi posle tri sata i 15 minuta. Ujedno, sa 105 pobeda izjednačio se sa Rodžerom Federerom na vrhu večne liste ovog grend slema. Đoković je u 11. gemu prvog seta napravio odlučujući brejk, a potom u narednom gemu sigurnim servisom iskoristio prvu set loptu. U trećem gemu drugog seta Đoković je oduzeo servis Francuzu, i brejk prednosti zadržao do kraja seta i stigao do dva seta prednosti. U trećem setu
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