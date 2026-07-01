Šta radi Denver? Jokić ostao bez važnog saigrača
B92 pre 35 minuta
Majami Hit nastavio je da sklapa tim oko Janisa Adetokumba angažovanjem iskusnog beka Tima Hardaveja.
Doskorašnji igrač Denvera je kao slobodan igrač potpisao jednogodišnji ugovor vredan 6,5 miliona dolara. Hardavej u Majami stiže posle jedne od najboljih šuterskih sezona u karijeri. Prošle godine u dresu Nagetsa uglavnom je ulazio sa klupe i prosečno beležio 13,5 poena, 2,6 skokova i 1,4 asistencije po utakmici, uz rekordnih 40,7 odsto uspešnosti u šutu za tri poena. Na 80 odigranih utakmica bio je najbolji rezervista NBA lige po broju pogođenih trojki, dok je u