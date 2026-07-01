EU uvodi carinu od tri evra na Temu proizvode

Udarac Brisela kineskim platformama za e-trgovinu

Evropska unija od srede uvodi novu naknadu od tri evra na uvoz pošiljaka male vrednosti iz Kine, što predstavlja ozbiljan udarac za kineske platforme za internet trgovinu poput Temu, Shein i AliExpress. Ove kompanije su godinama koristile oslobađanje od carine za pošiljke vredne do 150 evra kako bi nudile proizvode po izuzetno niskim cenama i brzo osvajale evropsko tržište. Nova pravila predviđaju da će se naknada naplaćivati za svaku carinsku kategoriju u