Meksiko rutinski pobedio Ekvador i čeka Englesku u osmini finala

Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2:0. I druga od tri domaće selekcije turnira stigla je do pobede u nokaut fazi.

Meksiko je na svom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju nastavio sa odličnim igrama na turniru, pošto je upisao i četvrtu pobedu bez primljenog pogotka. Tim Havijera Agirea sav posao odradio je u prvih pola sata igre. Već u 22. minutu, Hulijan Kinjones je nastavio svoj odličan turnir i doveo Meksikance u vođstvo posle brze kontre. Ofanzivac domaće selekcije je u tranziciji na sredini terena izbegao ofsajd, povukao je loptu sve do šesnaesterca, a onda snažno šutirao u