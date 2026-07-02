Na današnji dan, 2. jul

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 2. jul

Danas je četvvrtak, 2. jul. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1489 - Rođen je engleski sveštenik Tomas Krenmer, jedan od vođa verske reformacije u 16. veku u Engleskoj. U vreme rimokatoličke reakcije kraljice Marije I Tjudor 1556. kao kenterberijski nadbiskup spaljen je na lomači, pod optužbom da je jeretik. Uveo je liturgiju na engleskom jeziku i sastavio "Opšti molitvenik" na engleskom. 1566 - Umro je Mišel Nosterdam, poznat kao Nostradamus, izvesno vreme astrolog francuskog dvora. Po obrazovanju bio je lekar. Napisao je
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