Ogromna zarada BiH na Mundijalu

B92 pre 4 sati
Ogromna zarada BiH na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zaradila je 23,5 miliona dolara od učešća na Svetskom prvenstvu, na kome je eliminisana u šesnaestini finala.

BiH je izgubila od SAD 0:2 u šesnaestini finala, a brojni tamošnji mediji su nastup ekipe opisali kao herojski. Kako je preneo Klix, za sam plasman na turnir u SAD, Kanadi i Meksiku BiH je dobila 12,5 miliona dolara, od čega je 2,5 bilo namenjeno za pripreme, a plasmanom u nokaut fazu reprezentacija je zaradila još 11 miliona, koliko će dobiti sve ekipe koje su eliminisane u toj fazi. FIFA je izdvojila 871 milion dolara za reprezentacije koje su se plasirale na
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