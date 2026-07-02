Ogromna zarada BiH na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zaradila je 23,5 miliona dolara od učešća na Svetskom prvenstvu, na kome je eliminisana u šesnaestini finala.

BiH je izgubila od SAD 0:2 u šesnaestini finala, a brojni tamošnji mediji su nastup ekipe opisali kao herojski. Kako je preneo Klix, za sam plasman na turnir u SAD, Kanadi i Meksiku BiH je dobila 12,5 miliona dolara, od čega je 2,5 bilo namenjeno za pripreme, a plasmanom u nokaut fazu reprezentacija je zaradila još 11 miliona, koliko će dobiti sve ekipe koje su eliminisane u toj fazi. FIFA je izdvojila 871 milion dolara za reprezentacije koje su se plasirale na