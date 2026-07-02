Vens: "Pregovori SAD i Irana dobro idu, ali možda opet zaratimo"
Blic pre 39 minuta
Vens nije isključio mogućnost povratka vojnoj akciji, naglašavajući da to zavisi od poteza Irana.
Naglasio je da predsednik Tramp neće poslati vojsku osim ako to ne bude neophodno i bez jasno definisane svrhe. Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je danas da pregovori SAD i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isklučio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. - Ne mogu ni na šta da se obavežem, jer to očigledno zavisi od toga šta će Iranci na kraju uraditi -rekao je Vens novinarima nakon razgovora sa marincima u mornaričkoj