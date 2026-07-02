Bogoljub Marković novi košarkaš Milvoki Baksa

Srpski košarkaš Bogoljub Marković novi je igrač Milvokija, saopštio je taj član Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Baksi su u svom saopštenju naveli da su sa 20-godišnjim srpskim krilnim centrom potpisali „višegodišnji ugovor“. Milvoki je Markovića izabrao kao 47. pika na prošlogodišnjem NBA draftu, ali je srpski krilni centar i nakon toga ostao u Megi, za koju je igrao od 2023. godine. Marković je kao član Mege u prethodnoj sezoni bio izabran za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg mladog igrača regionalne ABA lige. We’ve signed Bogi to a multi-year contract.