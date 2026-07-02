Bivši saigrač Nikole Jokića napustio crveno-bele!

Košarkaški klub Olimpijakos je u sezoni za nama postao šampion Evrope.

Oni su osvojili Evroligu, a imali su izuzetno jak tim u ovom takmičenju, sa nekolicinom pojačanja koja su stigla i u toku sezone. Jedno od njih je i poznati NBA igrač Monte Moris, koji je već napustio klub. Monte Moris je stigao u Olimpijakos negde sredinom sezone, ali, ovaj bivši saigrač Nikole Jokića se i nije baš proslavio kod Jorgosa Barcokasa. Odigrao je tek osam utakmica u Evroligi, a imao je prosek od 1.6 poena, 1.2 skoka i 1.4 asistencije. Nije se