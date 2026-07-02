Bivši saigrač Nikole Jokića napustio crveno-bele!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Bivši saigrač Nikole Jokića napustio crveno-bele!

Košarkaški klub Olimpijakos je u sezoni za nama postao šampion Evrope.

Oni su osvojili Evroligu, a imali su izuzetno jak tim u ovom takmičenju, sa nekolicinom pojačanja koja su stigla i u toku sezone. Jedno od njih je i poznati NBA igrač Monte Moris, koji je već napustio klub. Monte Moris je stigao u Olimpijakos negde sredinom sezone, ali, ovaj bivši saigrač Nikole Jokića se i nije baš proslavio kod Jorgosa Barcokasa. Odigrao je tek osam utakmica u Evroligi, a imao je prosek od 1.6 poena, 1.2 skoka i 1.4 asistencije. Nije se
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dilan Osetkovski otišao iz Partizana: Posle burne godine pakuje kofere

Dilan Osetkovski otišao iz Partizana: Posle burne godine pakuje kofere

Mondo pre 1 sat
Dilan Osetkovski napustio Partizan

Dilan Osetkovski napustio Partizan

RTS pre 1 sat
Valensija krenula po bivšeg beka FMP-a

Valensija krenula po bivšeg beka FMP-a

B92 pre 3 sata
Kodi Miler-Mekintajer zvanično postao član Olimpijakosa

Kodi Miler-Mekintajer zvanično postao član Olimpijakosa

Politika pre 4 sati
Kalimera Kodi - Olimpijakos ozvaničio veliko pojačanje

Kalimera Kodi - Olimpijakos ozvaničio veliko pojačanje

B92 pre 6 sati
Bogoljub Marković i zvanično u NBA ligi

Bogoljub Marković i zvanično u NBA ligi

Zoom UE pre 7 sati
Srpski košarkaš Bogoljub Marković potpisao višegodišnji ugovor sa Milvokijem

Srpski košarkaš Bogoljub Marković potpisao višegodišnji ugovor sa Milvokijem

Užice oglasna tabla pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBAEvroligaOlimpijakosNikola Jokić

Sport, najnovije vesti »

“Predsednik države je dozvolio Kokezi da se tako ponaša”: Raka Đurović o pretnjama Nemanji Vidiću

“Predsednik države je dozvolio Kokezi da se tako ponaša”: Raka Đurović o pretnjama Nemanji Vidiću

Danas pre 22 minuta
UEFA za KRIK o Kokezinim „skaj” porukama: Nećemo se baviti tim slučajem

UEFA za KRIK o Kokezinim „skaj” porukama: Nećemo se baviti tim slučajem

N1 Info pre 17 minuta
Domaća zamena za Lajlsa i pojačanje po ukusu Martineza - Pradilja je Realov!

Domaća zamena za Lajlsa i pojačanje po ukusu Martineza - Pradilja je Realov!

Sportske.net pre 32 minuta
Rade Bogdanović je rasista, a za ovu izjavu svi ćute?! Afričke selekcije gube disciplinu?!

Rade Bogdanović je rasista, a za ovu izjavu svi ćute?! Afričke selekcije gube disciplinu?!

Hot sport pre 27 minuta
Sportski sektor Crvene zvezde šokira sve?! Košarkaši o kojima niko nije pisao na radaru crveno-belih?!

Sportski sektor Crvene zvezde šokira sve?! Košarkaši o kojima niko nije pisao na radaru crveno-belih?!

Hot sport pre 22 minuta