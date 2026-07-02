Kalimera Kodi - Olimpijakos ozvaničio veliko pojačanje

B92 pre 23 minuta
Kalimera Kodi - Olimpijakos ozvaničio veliko pojačanje

Kodi Miler-Mekintajer i zvanično je novi košarkaš Olimpijakosa.

Iskusni plejmejker potpisao je ugovor sa aktuelnim šampionom Evrope, a prema ranijim navodima grčkih medija, za trogodišnju saradnju zaradiće oko osam miliona evra. Miler-Mekintajer iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri. U Evroligi je bio jedan od najboljih plejmejkera takmičenja i na 38 odigranih utakmica prosečno beležio 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skokova i jednu ukradenu loptu, uz indeks korisnosti 15. Njegov dolazak predstavlja veliko pojačanje za
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