Mersije: Isplata sredstava tek nakon procene da su reforme sprovedene, vidimo napredak

Insajder pre 6 sati  |  Tanjug
Mersije: Isplata sredstava tek nakon procene da su reforme sprovedene, vidimo napredak

Portparol Evropske komisije (EK) Gijom Mersije izjavio je danas da se finansijska sredstva podrške Evropske unije državama Zapadnog Balkana, sa ciljem ubrzanja njihovog priključenja Uniji, isplaćuju isključivo nakon procene da su reforme iz agendi pojedinačnih zemalja zaista sprovedene.

Foto: Srđan Ilić "Partnerske zemlje Zapadnog Balkana moraju da sprovedu reforme da bi dobile finansijska sredstva zauzvrat", rekao je on na konferenciji za novinare, ističući da je zabeležen "značajan napredak" u tom smislu. Kako je dodao, 78 odsto reformi je sprovedeno, dok 22 odsto još uvek nije. "To zaista pokazuje da se stvari kreću kad je reč o reformama", ocenio je on. Prema njegovim rečima, postoji grejs period, te partner ima godinu dana da sprovede
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