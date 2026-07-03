Preminula Zvezdina legenda - otac Igora Rakočevića

B92 pre 4 sati
Preminula Zvezdina legenda - otac Igora Rakočevića

Bivši košarkaš Crvene zvezde Goran Rakočević preminuo je u 75. godini života.

Goran je bio član zlatne generacije Crvene zvezde koja je osvojila prvi međunarodni klupski trofej u bivšoj Jugoslaviji i čovek koji je nosio crveno-beli dres punih 10 godina (1969-1979). Goran Rakočević je rođen u Smederevskoj Palanci 1. marta 1951. godine. Odigrao je čak 273 utakmice za Crvenu zvezdu, bio je član zlatne generacije kluba i igrao punu deceniju za klub. Debitovao je 8. novembra 1969. godine na utakmici drugog kola šampionata Jugoslavije Crvena
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