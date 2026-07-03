Smiruje se pobuna protiv Maska, skočila prodaja Tesle

Danas pre 2 sata  |  Beta-AP
Smiruje se pobuna protiv Maska, skočila prodaja Tesle

Prodaja električnih vozila Tesla skočila je u drugom kvartalu ove godine što bi mogao biti znak da je uglavnom prošla šteta naneta međunarodnom pobunom potrošača zbog postupanja Ilona Maska i bojkota.

Proizvođač električnih vozila koga vodi Mask danas je prijavio da je u drugom tromesečju isporučio 480.126 automobila kupcima, što je 25 odsto više u odnosu na 384.122 pre godinu dana kada su mnogi Evropljani odbili da ih kupuju zbog Maskove podrške ekstremnodesničarskim političkim kandidatima u Evropi. Prodaja u drugom kvaratalu, kada je zabeležen drugi uzastopni rast, takođe je mnogo veća od 401.000 vozila koliko su očekivali analitičari Vol strita, po analizi
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