Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas

Glas Šumadije pre 54 minuta  |  Jovanka Nikolić
Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas
Košutnjak, ul. Košutnjačko Brdo ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka ulične linije. Beloševac, ul. Kaštelanska ( od 12:00 do 14:00 časova ), popravka hidranta. Petrovac, ul. Mladenovačka ( od 14:00 do 16:00 časova ), popravka kućnog priključka. Milatovac, ul. Milatovac ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka ulične linije. Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.
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