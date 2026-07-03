Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za danas

Košutnjak, ul. Košutnjačko Brdo ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka ulične linije. Beloševac, ul. Kaštelanska ( od 12:00 do 14:00 časova ), popravka hidranta. Petrovac, ul. Mladenovačka ( od 14:00 do 16:00 časova ), popravka kućnog priključka. Milatovac, ul. Milatovac ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka ulične linije. Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.