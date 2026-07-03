Stanovanje u Evropi nastavlja da poskupljuje

Građani Evropske unije su značajno zabrinuti da više neće moći da pokriju troškove stanovanja. Novi podaci Eurostata pokazuju da su u prvom kvartalu 2026. godine, cene kupovine nekretnine u Evropskoj uniji porasle su za 5,1 posto, dok su kirije povećane za tri posto u poređenju sa prvim kvartalom 2025. godine. U Srbiji je situacija slična – velika većina domaćinstava opterećena je troškovima stanovanja, a preko milion stanovnika nalazi se u riziku od siromaštva.

U tom periodu najveći rast cena kupovine zabeležen je u Portugalu (+10,3 posto), Bugarskoj (+9,4 posto) i Slovačkoj (+9,1 posto). Jedino su u Francuskoj (-0,5 posto) i Finskoj (-1,8 posto) cene pale. U istom periodu, kirije su porasle u svim državama članicama EU, osim u Sloveniji, gde su pale za 0,9 posto, i Finskoj, gde su ostale nepromenjene. Među ostalim zemljama EU, najveći rast kirija zabeležen je u Hrvatskoj (+21,9 posto), zatim u Bugarskoj (+6,4 posto) i