Đoković nastavlja juriš

Srpski teniser danas (14.30 časova) protiv Francuza Artura Rinderkneša za plasman u četvrto kolo

Polako, ali sigurno na zelenom tepihu u Londonu, sedmostruki šampion slaže kockice igre. Probio je led posle maratona protiv manje poznatog rivala, Jibinga Vua (Kina), da bi onda režirao ubedljivu partiju protiv stare mušterije, Stefanosa Cicipasa (Grčka). Sve to je idealna osnova za sledeći izazov. U trećoj rundi vreme je da se ozbiljnije testira njegovo najjače oružje u repertoaru – ritern. Preko puta mreže biće Artur Rinderkneš (danas 14.30 časov), koji dolazi